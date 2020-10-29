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شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تستقبل عددا من الرحلات من المحافظات الأخرى ضمن السياحة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت محافظة بورسعيد اليوم الخميس، عدد من الرحلات من المحافظات الأخرى ضمن السياحة الداخلية والتى تشهد رواجا في الآونة الأخيرة بالمحافظة، نظرا للطفرة الملموسة بالمشروعات السياحية والخدمية التي تتم بمحافظة بورسعيد، ووجود أسواق حضارية تساهم في جذب الزائرين من جميع المحافظات، لاقتناء السلع التي تتميز بها المحافظة والاستمتاع بالعديد من المعالم الحضارية والسياحية للمحافظة .
وأشاد عدد من الزائرين، بما لمسوه من تطور وأعمال جمالية شهدها بورسعيد، بالإضافة إلى التنمية التي شهدتها المحافظة في عدد من المجالات، حيث أكد عدد من زائرى المحافظات الأخرى أن بورسعيد من المدن السياحية الجاذبة ويستمعون بزيارتها دائما خاصة بعد التغيرات التي حدثت بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية والتجارية وغيرها.
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