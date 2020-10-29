شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 373 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة مرور أسوان من ضبط ( 373 ) مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان أسفر الفحص عن ضبط عدد ( 1 ) حالة إيجابية لتعاطي [أقراص مخدرة ] وتم ضبط (1) توك توك و(1) اروسكل و(1) دراجة نارية بدون تراخيص على النحو التالي: التصالح الفوري في ( 49 ) مخالفة تحرير عدد ( 58 ) مخالفة غرامة ونش سحب تراخيص (100)حالة عدم قبول التصالح وتحرير ( 61 ) مخالفة تجاوز حد السرعة وتحرير ( 101 ) مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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