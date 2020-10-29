شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق التدريب، ومكافحة العدوي، والجودة، والصحة والسلامة المهنية، بمستشفيات «الزقازيق العام،و فاقوس النموذجي، والحسينية، والقرين، وههيا، ومشتول السوق المركزي»، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وأنظمة الأجهزة، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف أنه تم التدريب على أسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الإتصال، وآداب العطس والسعال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.