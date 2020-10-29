شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر ومنتهية الصلاحية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة تفتيشية إستهدفت المرور على محلات الجزارة والسوبر ماركت حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 3 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومنتجات حيوانية منتهية الصلاحية بإجمالى 24.5 كيلو لحوم بقري ذبح خارج المجزر، و17كيلو دواجن مجمدة منتهية الصلاحية، و48 كيلو كبدة مستوردة منتهية الصلاحية حيث يأتى تنظيم الحملة تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة السيد القصير، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وبمتابعة من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان وذلك للعمل على ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.