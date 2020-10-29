شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك لإنتاج 25 ألف طن سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة القناة للحبال إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة «سترنر» النرويجية، لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الوحدات المُغلقة «RAS» بمعدل إنتاج إجمالى 25 ألف طن من الأسماك سنوياً.

وقع مذكرة التفاهم حسام طرابيلى، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال، وجيرنى باترسن رئيس مجلس إدارة الشركة النرويجية، وحضر التوقيع عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلى الشركة النرويجية، بمقر المارينا الجديد شرق القناة، ونص الاتفاق على إنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بإنتاجية تصل إلى 2500 طن للوحدة الواحدة، وبمقتضى مذكرة التفاهم يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة للمشروع، على أن يليها تحديد الجدول الزمنى لبدء المراحل التنفيذية المقرر لها فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهراً تبدأ فور توقيع العقود النهائية على أن يتم خلالها الإنتاج الفعلى.

وأعرب «ربيع» عن ثقته الكاملة فى أن يثمر التعاون المشترك مع الشركة النرويجية عن فتح آفاق جديدة للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها الشركة فى مجال الاستزراع السمكى، وتبادل الخبرات فى هذا المجال الحيوى. وأوضح أن الهيئة تحرص على تبنى مشروعات ذات قيمة مُضافة لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أهمية المشروع فى تعزيز الأمن الغذائى من البروتين الحيوانى من ناحية ومطابقة المعايير اللازمة للتصدير للخارج وتوفير مصدر للعملة الصعبة من ناحية أخرى. وأكد أن اختيار شركة القناة للحبال يعد إضافة جديدة لنشاط الشركة ضمن جهود إعادة هيكلة شركات الهيئة التى تستهدف تعظيم الاستفادة منها وبما تمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، من خلال استراتيجية عمل متكاملة تُعنى بالإدارة المُثلى للأصول وتطوير الأعمال، وتنمية رأس المال.