شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء اختبارات تعيين مهندسي السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت السكة الحديد بعد غد السبت بدء اختبارات السكة الحديد لاختيار عدد 150 مهندسًا بتخصصات مختلفة تشمل: مهندسي كهرباء. مهندسي ميكانيكا. مهندسين مدنيين. مهندسي حاسب آلي. مهندسي إلكترونيات. مهندسي اتصالات. Advertisements وذلك وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2020. الوضع في مصر

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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