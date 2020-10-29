شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر للقوات المسلحة حول المناظير الدقيقة لـ«جراحات المسالك البولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنهى الأكاديمية الطبية للقوات المسلحة، اليوم، المؤتمر السنوى الثانى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية، والذى عقد فى الإسكندرية بدءا من 28 أكتوبر الجارى. ونظراً للظروف الراهنة والخاصة بجائحة كورونا واتباعاً لوسائل الوقاية بما يتفق مع القوانين المنظمة، عقد المؤتمر بطريقة الهجين، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الأجانب والعرب والمصريين، حيث تم بث المؤتمر من خلال الموقع الإلكترونى للمؤتمر بالتزامن مع عرض فعاليات المؤتمر من خلال شاشات فى مكتبة الإسكندرية.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لـ14 عملية، كما تضمن المؤتمر عقد 8 دورات تدريبية لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية ودورة تدريبية للتمريض. وشمل المؤتمر إلقاء محاضرات ونقاشات علمية عن آخر الأبحاث والتوصيات الطبية فى مجال مناظير المسالك البولية.