شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تنظيم زيارة لمصانع العربي لإتاحة فرص تدريبية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف ، عن تنظيم مركز التطوير المهني بالجامعة UCCD ، بالتعاون مع كليتي العلوم و تكنولوجيا التعليم ، زيارة ميدانية لمصانع شركة العربي ، ضم وفد الزيارة وكيلي شئون التعليم والطلاب بالكليتين ، و رؤساء أقسام الكيماء والفيزياء بكليه العلوم ، و المستشار الأكاديمي لمركز UCCD ، ونائب المدير ومدير التوظيف

وصرح رئيس الجامعة ، أن الطرفان اتفقا خلال الزيارة علي التنسيق والعمل علي إتاحة فرص تدريبة للطلاب بالمصانع ، وربط مشروعات تخرج للطلاب بخطة تطوير الشركة ، وذلك في إطار خطة الجامعة لربط البحث العلمي بتطوير الصناعة طبقا لاستراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية ، مؤكدا على أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتنمية والداعم الرئيسي لعمليات الابتكار .