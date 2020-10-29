شكرا لقرائتكم خبر عن لثانى مرة في تاريخه.. إغلاق ضريح السيدة حورية ببني سويف في المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لثانى مرة لا يحتفل مريدو السيدة حورية بالمولد النبوي الشريف بسبب إغلاق الضريح كسائر الأضرحة بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ويقول حسين برانى، عضو مؤسسة السيدة حورية، إن المرة الأولى التي تم إغلاق ضريح ستنا حورية كان في ثورة 25 يناير، بسبب الثورة على الأضرحة غير المبررة، وحينها حمى أهالي حي السيدة حورية الضريح عن طريق اللجان الشعبية.

وأضاف أن هذه المرة الضريح مغلق كسائر الأضرحة على مستوى الجمهورية وكان معتاد الاحتفال بالمولد النبوى في مسجد السيدة حورية.

وقالت الدكتورة أمنية محسن مدرس الأنثروبولوجيا بجامعة بني سويف، أنها انتهت من بحث حول بعنوان «حورية بني سويف بين التاريخ الرسمي والتراث الثقافي»، فمن المعروف أن محافظة بني سويف يوجد بها مسجد السيدة حورية والذي يعتبر من المعالم الأثرية بالمحافظة لما له ولصاحبته من مكانة في قلوب المجتمع السويفي، ومن هنا يهدف البحث للوصول إلى أهم المعلومات التي توضح وتنقب وتصحح ما طمث وأندثر من تاريخ وتراجع ذلك بالمراجع والوثائق، وذلك لكي يتم رصد الحقائق الممكن وغير الممكن منها ولعل من خلال هذا البحث يتم التعرف على بعض مقامات ترجع إلى آل البيت غير معلومة للمجتمع السويفي.

وتقول الدكتورة أمنية محسن، أن المجموعة المعمارية للسيدة حورية ببني سويف تتكون من مسجد وقبة ضريحية وخزانة كتب، قام بإنشائها إسلام باشا طاهر الذي بدأ البناء وأتمهما بعده نجله محمد بك إسلام سنة 1320هـ، برؤية منامية وأكمله ابنه عثمان سنة 1323هـ كما هو مدون على الكتابات داخل وخارج المسجد وعلى القبة الضريحية لمقام السيدة حورية، وقد ثبت ذلك في أحد الوقفيات التي أوقفها على بك إسلام بن عثمان إسلام لإنشاء مكتبة إنشأها بمناسبة زيارة الملك فؤاد الأول لمسجد السيدة حورية ومدرسة إسلام الملحقة به سنة 1921م والذي أسسهما المرحوم محمد بك إسلام، واتمهما على النحو الذي هما عليه الآن المرحوم عثمان بك إسلام.

وبالحديث عن مكانة المسجد وصاحبة الضريح أوضحت الدكتورة أمنية، أن المسجد قد حل على خريطة تنظيم بندر بني سويف سنة 1890م بحرف (ن –N) باسم جامع ومقام السيدة حورية، وعلى خريطة 1937م باسم مسجد ومقام السيدة حورية، للمسجد العديد والعديد من الأوقاف الموقفه له ومن ضمنها ما يزيد عن تسع أوقاف للمسجد والمدرسة الملحقه به وسوف نستعرض جزء منها هنا وعلى سبيل المثال فقد أوقف محمد بك إسلام في يوليو 1894م، ما يزيد عن 246 فدانًا على نفسه مدة حياته وبعد انقراض نسله توزع على المساجد كالتالي (20 فدان لمسجد السيدة حورية – 20 فدان لمسجد القاضي – 20 فدان لمسجد الأستاذ العجمي- 10 فدان لمسجد محمد ملوخية – 10 فدان لمسجد الشلبي – 50 ففدان لطلبة الازهر الشريف.

ثم جاء الوقف الثاني لعثمان إسلام سنة 1908م الذي أوقف فيه عدد 50 فدانًا يصرف منها 30 فدان على المسجد وعشرون فدانًا لمكتب تحفيظ القرآن والإملاء والحساب والعلوم الشرعية وشرط في الوقف تعيين عدد ثلاثة مشايخ بالمسجد احداهما الإمام والأخر مدرس العلوم الشرعية والآخر قارئ القرآن، أما الوقف الثالث لعثمان إسلام سنة 1908م أوقف فيه ثلاثة منازل واثني عشر دكانا على نفسه ومن بعد ذريته تخصص لشعائر ومهمات مسجد السيدة حورية والمدرسة المجاورة له التي أنشأها الواقف، ويأتي الوقف الرابع سنة 1913م لعلي بك عثمان بن محمد بك إسلام ستمائة متر شائعة في 14 قيراط و12 سهم لبناء مستوصف للأطفال وأن تعذر يبني عليه معهدًا علميًا، ولم يقتصر أوامر الأوقاف على أسرة إسلام باشا فقط فهناك وقف السيد أحمد الشبكشي وزوجته أم حسن بسيوني، ووقف أم آدام السودانية بنت عبدالله وهما عبارة عن منازل ومحال تجارية.

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وأوضحت الدكتورة أمنية محسن أنه أثناء البحث وجدت أن مدرسة الواقف للعلوم الشرعية أصبحت مدرسة تخضع لوزارة التربية والتعليم فقامت بتسليم أوراق الوقفية لمجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية لإتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في مثل هذه المواقف وبالفعل تم عرض الملف على السيد وزير الأقاف وننتظر القرار من سيادته.

أما بالنسبة للتراث الثقافي فقد أوضحت الدكتورة أمنية أنه هناك العديد من الروايات الشفاهية عن صاحبة الضريح يحاول البحث توضيحة من خلال السرد والتوضيح ومنها مكانتها والتعرف عليها من خلال الوثائق وأمهات الكتب وسوف يتم نشر كل ما جديد تباعًا.