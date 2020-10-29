شكرا لقرائتكم خبر عن يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا.. ابتهال مؤثر للشيخ إيهاب يونس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المنشد إيهاب يونس، ابتهالا دينيا، عبر الخليج 365 بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، التى تحل اليوم الخميس 29 أكتوبر، 12 ربيع الأول.

ويقول الابتهال الذى قدمه الشيخ إيهاب يونس:

فرح الزمان اليوم حان الموعد

عادت لنا ذكراه .. عاد المولد

وأطل نجم فى السماء بنوره فى مثل هذا اليوم جاء محمد

إيوان كسرى ما له متصدع .. نار المجوس ومالها لا توقد

ولد بن عبد الله لم يأنس به فهو اليتيم له على الدنيا يد

الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا

Advertisements

بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمودا وفيهم أحمد

واختتم المنشد إيهاب يونس ابتهاله بكلمات:

لا تشركوا بالله .. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا شريك فوحدوا

يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم فاستمسكوا واسترشدوا

والمبتهل الشيخ إيهاب يونس، هو عضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، وبدأ الاهتمام بالإنشاد منذ الصغر وتأثر بكبار المنشدين مثل الشيخ محمد الهلباوي الشيخ ممدوح عبد الجليل الشيخ سيد محمد حسن، وتخرج من الأزهر كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة.

عمل الشيخ إيهاب يونس فى بطانة الشيخ ممدوح عبدالجليل حتى تدرب واحترف وأنشأ فرقته الخاصة عام 2007، وحصل على جائزة الأول على العالم في مسابقة الموسيقى العربية مسابقة الارتجال عام 2009 ، وعمل كمحكم ومدرب لفن الإنشاد والابتهالات وعلم المقامات وعلم الصوت على نهج التراث القديم.

وتحل اليوم الخميس 29 أكتوبر ، 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بعد أن استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وأعلنت أن يومَ السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا.