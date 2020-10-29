شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخارجية تدين جريمة الذبح بكنيسة نيس وتؤكد دعمها الكامل لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إدانة جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات حادثة الطعن، التى وقعت فى مدينة "نيس" الفرنسية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

مصر تدين جريمة الذبح في كنيسة نيس.. وتؤكد دعمها الكامل لفرنسا

http://www.youm7.com/5043494

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات حادثة الطعن التي وقعت اليوم في مدينة "نيس" الفرنسية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا

http://www.youm7.com/5043605

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".

الهيئة الوطنية تدعو لمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

http://www.youm7.com/5043330

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد المقبل، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

لحظة مقتل شخص هدد الشرطة الفرنسية بسكين فى أفينيون جنوب البلاد.. فيديو

http://www.youm7.com/5043187

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لحظة مقتل شخص هدد الشرطة الفرنسية بسكين فى أفينيون جنوب البلاد.، ويظهر الفيديو الشباب وهو يلوح بسلاح أبيض مهددا الشرطة، حتى استطاع أفراد الشرطة التعامل معه وإصابته إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة.

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وزارة الصحة : 92.6% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

http://www.youm7.com/5043216

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لــ 92.6 % بعد تسجيل 99174 حالة شفاء من الفيروس.

مصر تدين شن ميليشيا الحوثى هجمات إرهابية لاستهداف السعودية

http://www.youm7.com/5043299

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، مواصلة قيام ميليشيا الحوثى بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضى المملكة العربية السعودية.

3 نوفمبر.. الإدارية العليا تتلقى الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

http://www.youm7.com/5043127

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في تلقى الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، على أن يتم الفصل فيها يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.

مصر تتقدم فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي ..إنفوجراف

http://www.youm7.com/5043616

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن مصر نجحت في التقدم 34 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يقيس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتأتي في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، بإجمالي نقاط 49 نقطة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019

المتهم بقتل زوجته وابنتيه فى سوهاج: موتهم لما عرفت أن مراتى قتلت بنت الجيران

http://www.youm7.com/5043440

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل زوجته وابنتيه عمدًا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقرر القاضى الجزئي استمرار حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى.

بالأرقام والتقارير الدولية.. سيطرة الجيش التركى على اقتصاد بلاده .. فيديو

http://www.youm7.com/5043512

لا يتوقف الإعلام التركى الناطق بالمصرية عن الهجوم على الجيش المصرى، ويستمر في ترويج الشائعات حول القوات المسلحة المصرية أملا فى خفض شعبيتها بين المصريين، وأكثر الشائعات ترويجا هو أن الجيش المصرى يستحوذ على نصف الاقتصاد المصرى، والحقيقة أن نسبة إسهام الجيش فى الاقتصاد المصرى من 2% إلى 3% فقط.