- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخارجية تدين جريمة الذبح بكنيسة نيس وتؤكد دعمها الكامل لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إدانة جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات حادثة الطعن، التى وقعت فى مدينة "نيس" الفرنسية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
مصر تدين جريمة الذبح في كنيسة نيس.. وتؤكد دعمها الكامل لفرنسا
http://www.youm7.com/5043494
أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بأشد العبارات حادثة الطعن التي وقعت اليوم في مدينة "نيس" الفرنسية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
رسميا.. الكاف يعلن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء ونهائى دورى أبطال أفريقيا
http://www.youm7.com/5043605
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم، الخميس، تأجيل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى، والتى تجمع بين الأهلى والفائز من مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، وأصدر الكاف بيانا رسميا ذكر فيه "بناء على طلب السلطات المصرية ، تم تأجيل موعد المباراة النهائية. المناقشات الرسمية جارية لتحديد أفضل موعد ممكن. في هذه المرحلة ليس هناك ما هو مناسب لأصحاب المصلحة".
الهيئة الوطنية تدعو لمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب
http://www.youm7.com/5043330
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد المقبل، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".
لحظة مقتل شخص هدد الشرطة الفرنسية بسكين فى أفينيون جنوب البلاد.. فيديو
http://www.youm7.com/5043187
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لحظة مقتل شخص هدد الشرطة الفرنسية بسكين فى أفينيون جنوب البلاد.، ويظهر الفيديو الشباب وهو يلوح بسلاح أبيض مهددا الشرطة، حتى استطاع أفراد الشرطة التعامل معه وإصابته إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة.
وزارة الصحة : 92.6% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
http://www.youm7.com/5043216
كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية لــ 92.6 % بعد تسجيل 99174 حالة شفاء من الفيروس.
مصر تدين شن ميليشيا الحوثى هجمات إرهابية لاستهداف السعودية
http://www.youm7.com/5043299
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، مواصلة قيام ميليشيا الحوثى بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضى المملكة العربية السعودية.
3 نوفمبر.. الإدارية العليا تتلقى الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب
http://www.youm7.com/5043127
تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في تلقى الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، على أن يتم الفصل فيها يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.
مصر تتقدم فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي ..إنفوجراف
http://www.youm7.com/5043616
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أن مصر نجحت في التقدم 34 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، والذي يقيس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها، لتأتي في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، بإجمالي نقاط 49 نقطة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019
المتهم بقتل زوجته وابنتيه فى سوهاج: موتهم لما عرفت أن مراتى قتلت بنت الجيران
http://www.youm7.com/5043440
أمرت النيابة العامة بحبس متهم بقتل زوجته وابنتيه عمدًا أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقرر القاضى الجزئي استمرار حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا أخرى.
بالأرقام والتقارير الدولية.. سيطرة الجيش التركى على اقتصاد بلاده .. فيديو
http://www.youm7.com/5043512
لا يتوقف الإعلام التركى الناطق بالمصرية عن الهجوم على الجيش المصرى، ويستمر في ترويج الشائعات حول القوات المسلحة المصرية أملا فى خفض شعبيتها بين المصريين، وأكثر الشائعات ترويجا هو أن الجيش المصرى يستحوذ على نصف الاقتصاد المصرى، والحقيقة أن نسبة إسهام الجيش فى الاقتصاد المصرى من 2% إلى 3% فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر.. الخارجية تدين جريمة الذبح بكنيسة نيس وتؤكد دعمها الكامل لفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.