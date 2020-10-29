"زحمة آخر النهار".. تباطؤ أعلى المحور وكثافات بكورنيش النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباطؤ في حركة السيارات في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عبد الرازق خلال الذروة المسائية، اليوم الخميس.

البداية من قطاع الطريق الدائري الذي يشهد زحاما من الأوتوستراد اتجاه الكورنيش، وطريق صلاح سالم عند كوبري الفردوس في الاتجاهين.

تباطؤ في حركة السيارات تم رصده بكورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" اتجاه وسط العاصمة.

الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو رصدت كثافات للمتجه من الطريق الدائري إلى كوبري 15 مايو.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من صلاح سالم اتجاه التحرير والعكس وأعلى كوبري 15 مايو اتجاه المحور.