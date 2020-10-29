محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، اليوم الخميس؛ متأثرة بإصابتها جراء حادث تصادم بمركز العياط، جنوب الجيزة. تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابة بقرية بهبيت التابعة لمركز العياط. Advertisements كشفت المعاينة الأولية أن سيارة اصطدمت بمركبة "توك توك" تقل طالبة تدعى "ر.ر." 16 سنة، وفر السائق هربا. جرى نقل المصابة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها وإبقاءها على قيد الحياة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضحية حادث بالعياط.. تشبثت بحلم الحياة ولفظت أنفاسها في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.