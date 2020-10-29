بداخله حشرات وسوس.. ضبط 39 طن أرز تمويني داخل مخزن في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث التموين 39 طن أرز تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مخزن في بني سويف.

وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، عقب تحريات مسبقة، والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 39 طن أرز تمويني، يحتوي على "حشرات – سوس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة كائن ببندر بنى سويف.

وبضبط أمين المخزن، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف ومواجهته اعترف بعلمه بعدم صلاحية الأرز وأنه كان ينوي إعادته للشركة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.