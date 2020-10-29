غدًا.. القومي للمرأة يعقد برنامج "رحلة أمل" للتوعية بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يعقد المجلس القومي للمرأة، برنامج توعوي بعنوان "رحلة أمل"، عن طريق البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للتوعية بسرطان الثدي غدًا الجمعة.

ويتحدث خلال البرنامج نخبة من الأطباء المتخصصين حول ما تمر به المرأة المصابة بسرطان الثدي، بدءًا من اكتشاف المرض حتى تمام الشفاء.

وقالت الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس، في تصريح اليوم الخميس، إن البرنامج التوعوي يأتي بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، وهو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك في ضوء حرص المجلس على صحة المرأة والعمل على رفع الوعي لديها بكل ما يحافظ على صحتها وسلامتها ، لكونها هي أساس الأسرة وصحتها من صحة الأسرة ككل.

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وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن التعريف بمسببات السرطان وأهمية الاكتشاف المبكر له، والحفاظ على نفسية المرأة بالإضافة إلى دور الجراحة والجراحة التكميلية وأحدث طرق العلاج ودور التغذية العلاجية من بداية الرحلة حتى نهايتها.

وسيتم استقبال كافة تعليقات المتابعين وأسئلتهم الخاصة بمرض سرطان الثدي على صفحة المجلس، وسيتم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات خلال البث المباشر.

يشارك في البرنامج الدكتور عمرو أبواليزيد مدير برنامج الطب النسائي الوظيفي لتأهيل مرضى السرطان، والدكتورة منى رضا أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين غالب أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حسن عبدالعزيز استشاري علاج الأورام جامعة عين شمس و منسق البرنامج الرئاسي لسرطان الثدي، والدكتور عمرو شريف عمر مدير برنامج وقاية للكشف المبكر، ودكتور أحمد البسطويسي أستاذ طب الأورام وأورام الدم جامعة القاهرة ومدير مركز الأبحاث بالمعهد القومي للأورام، والدكتورة مروة فايز استشاري التغذية العلاجية لمرضى الأورام، يدير البرنامج الدكتورة شيرين مهدي استشاري و مدير وحدة الطب النووي و الغده الدرقية بمركز أورام معهد ناصر، وعضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة.