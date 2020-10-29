بضوابط وشروط.. الأوقاف: فتح مصلى السيدات بمسجد السيد البدوي السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على فتح مصلى السيدات بمسجد الأحمدي "السيد البدوي" بطنطا، اعتبارًا من ظهر السبت المقبل، في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، أن المصلى تحت إشراف واعظات الأوقاف بالغربية، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي تسبق الافتتاح، على أن يفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة فقط، مع عدم فتح دورات مياه السيدات.

وأكدت الوزارة على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية التي وضعتها الوزارة حرصًا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح بإذن الله تعالى.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.