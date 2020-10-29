الليلة.. سماء العالم تشهد اقتران القمر والمريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث ظاهرة تشهدها سماء العالم، الليلة، تمثل وهي اقتران القمر بالمريخ.

وقال تادرس في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر والمريخ، وهو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض.

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وأوضح رئيس قسم الفلك السابق، أن المسافة الزاوية بين القمر وهذه الكواكب صغيرة إلى حد ما وهو ما يسمى الاقتران.

وعن فوائد وأضرار الظاهرة، قال تادرس، إن الظاهرة ليس لها أي أضرار مطلقا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعتها وتصويرها.

وشهد شهر أكتوبر الجاري، ما يقرب من 15 ظاهرة فلكية، بدأت باكتمال بدر القمر، وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس يوم السبت المقبل.