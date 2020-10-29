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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من مركز علاج التوحد لافتتاحه قريبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وشباب تدريب البرنامج الرئاسى للقيادات التنفيذية ومديرى المديريات والادارات المعنية بالمحافظة مبنى رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح تحت اسم «إنت مش لوحدك» حيث يتم العمل والاسراع للانتهاء من المبانى والاثاث والسور المحيط بالمبنى، والمقرر الإنتهاء منه في منتصف ديسمبر القادم لاستقبال الأطفال مصابى التوحد بمطروح والتيسير على أولياء أمور الأطفال .
كما تفقد محافظ مطروح أقسام المبنى المختلفة من قاعات تأهيل حسية وتدريب للأطفال المستهدفين ،و سيتم تجهيزها بالأجهزة والمعدات الفنية، وأماكن انتظار للأطفال واستراحات أولياء الامور ومناطق خضراء ولاند سكيب ومظلات وغيرها، موجها بسرعة الإنتهاء من الاعمال وفرش المبنى وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية لذلك النوع من دور الرعاية وتجهيزه للإفتتاح قريبا.
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