شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع تسليم عمارات الكيلو 4 بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية للمواطنين شاغرى الوحدات السكنية بالعمارات السكنية للمرحلة الأولى لتطوير عمارات حي الزهور بالكيلو 4 وعددها ١٠ عمارات .

حيث أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح انه بدا اليوم تسليم الوحدات السكنية لساكنى ال 10 عمارات بالكيلو 4 وذلك عن طريق اللجنة المشكلة من صندوق الاسكان بالمحافظة ونائب رئيس المدينة والايرادات والشئون القانونية بمجلس المدينة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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