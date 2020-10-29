شكرا لقرائتكم خبر عن السكتة الدماغية.. كل دقيقة تمر على المصاب تموت ملايين الخلايا المخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد حالات الإصابة بالسكتة الدماغية من حالات الطوارئ الطبية، والتي تستلزم علاج فوري، إذ يمكن تقليل الأضرار على الدماغ ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة في حالة الإسعاف السريع، ووفقّا للإحصائيات الأخيرة، تُعد السكتات الدماغية السبب الثاني في الوفيات في مصر، تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة المخّ من الأوكسجين الضروري جدا ومواد التغذية الحيوية الأخرى، وغالبًا ما يحدث بسبب انسداد لأحد الشرايين.

حرصت «المصري اليوم» على محاورة الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، وسكرتير عام شعبة الجلطات في الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، ليكشف أهمية استغلال الساعات الذهبية الأولى من الشعور بالأعراض، والتي تعد من أحد الطرق الرئيسية لتحقيق الشفاء الكامل منها.

وتنقسم السكتة الدماغية إلى نوعين، الأول جلطة في أحد شرايين المخ والتي تمثل 85% من السكتات الدماغية تحت اسم «الجلطة المخية»، والأخرى تعرف بالسكتة النازفة وتمثل 15% من إجمالي الإصابات والتي تتسبب في حدوث نزيف في المخ.

وتعد الجلطات الدماغية هي الحالة الأشهر للسكتة الدماغية، والتي من الممكن الآن معرفة أعراضها والوقاية منها بل وعلاجها كذلك، نظرًا لأن الأشخاص يصابوا بها منذ زمن طويل، مما غير خارطة علاج هذا النوع من الأمراض بدءًا من عام 2010، كما يعد التعامل الصحيح مع الأعراض والتصرف السريع من أهم عوامل العلاج،

وتشمل تلك الأعراض: اعوجاج في الفم، ضعف أو خدر في الذراع أو في الساق، تلعثم في الكلام، والعرض الاخير هو «الوقت» وتم وضع الوقت من الأعراض لأهميته القصوى، حيث خصصت الكثير من دول العالم رقم مميز لإسعاف مصابي الجلطة الدماغية يختلف عن أرقام الاسعاف الأخرى، وذلك لما تؤثره الجلطة الدماغية على المريض في كل دقيقة من الشعور بالأعراض.

وحول الوقت المناسب لإنقاذ مصاب الجلطة الدماغية، قال أستاذ المخ والأعصاب، إن كل دقيقة تؤثر منذ بداية الشعور بأعراض الجلطة الدماغية على حياة وإمكانية علاج المصاب، حيث تتأثر وتصاب مليون و900 ألف خلية في المخ بالضرر وتموت، لذلك يعد عامل السرعة والوقت فارق كبير مع المصاب، حيق يتوفى في الثواني المعدودة 32 ألف خلية مخية، وفي عام 2013، أثبتت الاحصائيات أن من الممكن إذابة الجلطات في الساعة الأولى المسماة «الساعة الذهبية»، ولكن لأهمية الموقف فهناك دول تعمل على إذابة الجلطات الدماغية خلال سبع دقائق.

وتابع: يعد الوقاية والعلاج أمران متصلان لا غنى عنهما، فالوقاية لها أوجه عديدة تتمثل في ضبط ضغط الدم وضبط معدل السكر في الدم وممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين، ولكن إذا حدثت اصابة بشكل مفاجئ لأحد الاشخاص الملتزمين بتلك الإجراءات، فيجب ان نجد له سبل أخرى مثل الوحدات المجهزة في المستشفيات لعلاج السكتات الدماغية، علاوة على ذلك، يجب توعية وتدريب الطبيب الممارس العام على كيفية التعامل مع المصاب أو توجيهه لأقرب وحدة علاج السكتات الدماغية، فيجب تطوير المنظومة الطبية ككل لتوعية الاطباء قبل المصابين.

وفي ظل وجود 270 ألف مصاب بالسكتة الدماغية كل عام على مستوى العالم ووفاة 57 ألف مريض بشكل سنوي، يمثل العلاج أمر هام لا يجب التهاون فيه، خاصةً أنه في خلال خمس سنوات سنجد مليون مصاب تقريبًا، ومنذ عام 2014 تم عقد مؤتمرات متواصلة عن السكتة الدماغية والتي بالفعل أظهرت نتائج واضحة وقوية في عام 2019، حين خرج عدد كبير من المصابين بها من المستشفى بعد أيام قليلة من العلاج بصحة جيدة وهذا بالفعل تطور ملحوظ عما كان يحدث في الماضي، حيث كان يخرج المصابون بتأثر كبير في الكلام أو الصحة العامة، وهو ما يدعو للفخر للكثير من الأطباء بسبب التقدم الملحوظ في طرق وأساليب العلاج.

وبالنسبة للإجراءات التي يجب اتخاذها من طرف المصابين في حال شعورهم بالأعراض، قال الدكتور حسام صلاح، أنه في حال شعور المصاب بأعراض السكتة الدماغية، يجب عليه التوجه إلى أقرب مستشفى مجهزة أو وحدة خاصة بعلاج السكتات الدماغية وعدم الانتظار والتخمين ما إذا كانت تلك الأعراض متعلقة بالضغط أو السكر. كما ذكرنا سابقًا، كل دقيقة تمر على المصاب تموت ملايين الخلايا المخية، وتتميز المستشفيات المجهزة لعلاج السكتات الدماغية عن غيرها بإجراء اختبار الـ «كود جراي» بعد تشخيص المريض ب 10 دقائق، وذاك هو الدليل الوحيد ان المستشفى بها وحدة علاج سكتة دماغية، وبعد مرور الـ10 دقائق يحضر الفريق المناوب للتمريض لتسهيل الحركة للمريض، وبعد الدقيقة 15 يحضر طبيب المخ والاعصاب ويفحص المريض بالفحوصات المدرب عليها، وفي الدقيقة 25 يتحرك المريض لغرفة الاشاعة المقطعية ليتم إجراء الاشعة والتحاليل بعد ذلك يتم رصد معلومات حول حالة المريض في 15 دقيقة، ومن الدقيقة 25 للدقيقة 45 حتى ظهور التحاليل والأشعة يتم إجراء المحادثة مع اهل المريض، أما في الدول الأوروبية، لا يتم استئذان أهل الطبيب في الاجراء المناسب الذي يتم اتخاذه والبروتوكول العلاجي، لأن حالة المصاب بالسكتة الدماغية حالة طارئة وليس من المفترض الجدال فيها.

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وشدد أستاذ المخ والأعصاب، على ضرورة منح اعتمادات خاصة للمستشفيات للتعامل مع مصابي الجلطات الدماغية مثل اعتماد الـ GCI الشهادة الدولية للمستشفيات، والتي حصلت عليها العديد من المستشفيات في مصر، لذلك يجب اعتماد عدد أكبر من المستشفيات بهذه الشهادة واعتماد عدد أكبر من البرامج لعلاج الجلطات الدماغية.

ووصف، مبادرة الملائكة بأنها تعد من كبرى المبادرات التي تم إطلاقها لإنقاذ حياة الأفراد، والتي تهدف إلى زيادة فرصة إنقاذ المصابين بالجلطات المخية من خلال تحسين منظومة العلاج. يمثل تدريب الأطقم الطبية وتعزيز معرفتهم هو أول خطوة للحد من حالات الإصابات الخطرة، وحازت مبادرة الملائكة على اعتماد الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، كما حصلت على اعتماد اخر من الاتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، والتي تعد المرة الاولي للمجلس لإعتماد مبادرة عن السكتة الدماغية، وتعد المستشفيات الجامعية الوحيدة في مصر التي تحتوي على وحدات علاج السكتات الدماغية، وهي وحدات قابلة للتطوير، لذلك يمثل هذا الاعتماد دفعة قوية لنا لتطوير منظومة علاج السكتات الدماغية.

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى الارتقاء بقدرة الاطباء في علاج السكتات الدماغية وتنمية مهاراتهم، كما يوجد هدف أبعد وهو تحقيق الاستدامة من خلال تدريب كوادر جديدة من الاطباء تحت اشراف الاطباء الذين تدربوا بالفعل من خلال مبادرة الملائكة، وعلى صعيد اعتماد الوحدات في المستشفيات المجهزة لعلاج مصابي السكتات الدماغية، يجب ان نحذوا حذو الامارات لأنها اصبحت جهة اعتماد ولا تحتاج لاعتمادات خارجية.