شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة المنتجات الفرنسية بجنوب الأقصر.. وتفعيل هاشتاج «إلا رسول الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من المحال التجارية، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في الحملة الخاصة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، رداً على الرسومات المسيئة للإسلام والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم، والمشاركة في هاشتاج المقاطعة ونصرة الدين الاسلامى والمشاركة في الحملة التي نحمل شعار «إلا رسول الله».

وقال بدوي عبدالجليل صاحب سلسلة هايبر ماركت البدوي، أنه جرى رفع جميع المنتجات الفرنسية وتعليق عدد من اللافتات الورقية والتي تنوه عن عدم وجود إي منتج فرنسي داخل الهايبر، وذلك تضامناً مع مبادرة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأضاف عبدالجليل، أنه بناءاً على موقف الرئيس الفرنسي ودعمه للرسومات المسيئة لنبينا الحبيب محمد صلي اللَّه عليه وسلم، قررنا رفع المنتجات الفرنسية من قوائم البيع داخل هايبر ماركت البدوي حتى إشعار آخر، وذلك نصرة لنبينا.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أثار الرأي العام في العالم الإسلامي، إثر تصميمه على ما اعتبره حرية الرأي، بعد نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، مما أثار غضب المسلمين ودشنوا هاشتاجات غضب واحتجاج على ما حدث.