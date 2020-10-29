شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض «المرأة حالة تعبيرية» بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت الدكتورة ريهام سلامة معرض المرأة «حالة تعبيرية» تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
قالت الدكتورة ريهام أن المعرض هو عن نون المرأة حالة تعبيرية ونون في الأسطورة المصرية القديمة هي المياه الأزلية التي بدء منها الخلق فهل أصبنا التعبير عن المرأة بأنها نون
وأضافت المعرض يتناول في 22 عمل فنى الحالات التعبيرية للمرأة بمراحل أعمارهن المختلفة بدأ من الطفولة ثم المراهقة والشباب وأنها ربة أسرة أو لها مهنيتها ومكانتها بالعمل وأنها تواجه مجتمع ذكورى ولا بد من إرضاء جميع الأطراف من زوج وأب وأخ وابن ورئيس عمل ‘لا انها بثباتها وانها على هدف فهى تسعى لتحقيقه وكذلك وهى أم وكذلك وجودها في المجتمع وصراعاته بمختلف حالاته التعبيرية ولابد من وجود السند لها وهو شريك الحياة والزوج الذي له القوامة فيظهر في اللوحه ان عنقه أطول منها ووجود بعض العقبات الداخلية المتمثلة في عنقه من ملامس وكذلك من عقبات خارجية متمثلة في الملمس الحجرى باللوحة
وأوضحت أن المعرض يختتم بلوحه جمعت كل الحالات التعبيرية للمجتمع ككل وأطياف المجتمع ويتميز بديناميكية الألوان وقوة تأثير الملمس وتنوعها نظرا لاختلاف كل حالة عن الأخرى وكل نفس بشرية مختلفة عن غيرها كالبصمة
حضر افتتاح المعرض ابتسام فريد مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافى وهويدا مدير قصر الثقافة بالسويس ومحمد الفقى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق عن الهيئة العامة للكتاب وجيدة رضا مدير عام منافذ البيع ووائل عيد سليمان مدير الشؤون الفنية ولمياء محمد رئيس قسم الفنون التشكيلية وسارة ماجد اخصائى قسم الفنون التشكيلية
كما حضر الدكتور مصطفى غنيم رئيسي مجلس أمناء مؤسسة الفن والحياه وعضو لجنة اللجنة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة وهناء مدير العلاقات العامة بالمركز الاستكشافى بالسويس وناديه مدير الفنون بالمركز الاستكشافى
وبعض موجهى التربية والتعليم وطلاب المدارس وبعض طلاب كلية التربية والهيئة المعاونة.
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