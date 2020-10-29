شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجهاز مدينة الشيخ زايد بالحي 16 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل جهاز مدينة الشيخ زايد شن حملات على الأحياء لإزالة الإشغالات والمخالفات تحت إشراف رئيس الجهاز قادها المهندس صلاح الوردانى مدير عام التنمية بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق و أمن الجهاز شملت الإشغالات والباعة الجائلين واشغالات رصيف المشاه لعرض البضائع وكراسى الكافتيريات والمطاعم بالحى الثالث والحى ١٦. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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