شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي والأخبار الكاذبة.. بأولى جلسات مركز أبحاث الإعلام بـ«البريطانية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز الأبحاث بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، غداً أول جلسة افتراضية حول دور الذكاء الاصطناعي في تناول الأخبار الكاذبة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيله، والشبكة الدولية لخبراء التربية الإعلامية «MILLEN».

يشارك في الجلسة كوكبة من الخبراء الدوليين تضم نائب رئيس قسم الأبحاث والمشروعات بأكاديمية دويتشه فيله يوخن سبانجينبيرج، ورئيس مركز استطلاعات الرأي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تشارلي بيكيت، والمدير التنفيذي لمؤسسة التنمية الإعلامية بجورجيا تمار كينتسوراشفيلي، ومؤسس منصة «غانا فاكت» للتحقق من الأخبار ربيع الحسن.

وتشارك في الجلسة دكتور نجلاء العمري أستاذ الإعلام بالجامعة البريطانية ورئيس مركز الأبحاث بكلية الإعلام.

وسيناقش الخبراء خلال الجلسة كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في تناول الأخبار الكاذبة، وما هي الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي، واذا هل من الممكن استبدال مدققي الأخبار (البشريين) بالذكاء الاصطناعي قريباً وهل يمكن إساءة اسنخدام الذكاء الاصطناعي، وما هي المخاطر؟

صرح الأستاذ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر بأنه فخور بانطلاق مركز الأبحاث بكلية الإعلام هذا العام، والذي سيعزز من مكانة الجامعة في أن تكون منبراً لرصد ومناقشة القضايا التي تهم مستقبل الإعلام والصحافة في ظل التطورات التكنولوجية العالمية.

وأضاف دكتور حمد أن الجامعة ستكثف من جهودها البحثية في كافة المجالات من أجل خدمة المجتمع وتطويره.

وقال دكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية أن كلية الإعلام تحقق إنجازاً جديد بإطلاق مركز الأبحاث والذي يعكس المستوى العالي من الخـبرة والكفاءة العلمية والمهنية التي وصلت إليه الكلية.

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ويضيف شومان أن الكلية ستقوم بإنشاء وحدة متخصصة في تدقيق وفحص الأخبار الكاذبة بإستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعومات بالجامعة البريطانية، خاصة أنه يجب أن يكون لنا دوراً في محاربة الأخبار الكاذبة في ظل التدفق المعلوماتي