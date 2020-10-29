شكرا لقرائتكم خبر عن القباج وبشارة يضعان حجر الأساس لمستشفى الحكيم الخيري بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية حجر الاساس لمستشفي الحكيم الخيري المسند لمؤسسة حكيم للاعمال الخيرية بالشيخ زايد في محافظة الاسماعيلية .

وتمتد المستشفي علي مساحة ١٣٥٠ مترًا مكونة من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة بسعة ١٠٢ سريرًا، كما ستضم مركزًا للعلاج الطبيعي، وذلك لخدمة أهالي الاسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.

وصرحت نيفين القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر ذاتها الذراع الاجتماعي لمحافظة الاسماعيلية، مقدرة في الوقت ذاته جهود مؤسسة الحكيم الخيرية في المجال الطبي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية المواطنين، مشيرة الي أن الحكومة لن تألو جهدا من أجل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضحت نيفين القباج أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بألا يكون هناك طفلا خارج العملية التعليمية ، حيث أن التعليم والصحة أساس وجناحي التنمية لأي مجتمع.

ومن جانبه، قال اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية أن مستشفي الحكيم الخيري سيكون جاهزًا خلال ٦ أشهر من الآن ، وذلك لخدمة أهالي الاسماعيلية والمحافظات المجاورة مجانًا.

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وأكد محافظ الاسماعيلية أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المجالات والانشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتستفيد منها الاسر الاولي بالرعاية.