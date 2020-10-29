شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناقش مع مدير صندوق تطوير العشوائيات إدراج مناطق جديدة للتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، حيث تم مناقشة ما تم بمحافظة مطروح من تطوير لمنطقة غير آمنة عشوائية هي منطقة الطابية، وإنشاء أسواق جديدة بمدن المحافظة (الضبعة برانى وسيوة ) لمنع العشوائيات والحفاظ على التنسيق المعمارى المتميز للمحافظة.

كما تم مناقشة مدى حاجة عدة مناطق بمرسي مطروح لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضارى لائق بالمواطنين ومنها عزبة السلام، العجارمة، العزبة الغربية، المغاربة، وعزبة كفر الشيخ ،عزبة الشيخ صافى ،من حيث البنية التحتية وخدمات الكهرباء من كابلات هوائية إلى ارضية ورصف وتركيب بلاط انترلوك وتطوير شبكة الصرف الصحى وغيرها .

كما تم طرح مقترح عمل مخطط البدء بنموذج إنشاء منطقة متكاملة البنية التحتية والمرافق بمدينة مرسى مطروح، وكذلك دراسة مدى إمكانية فتح محاور طرق جديدة وفقا لطبيعة كل منطقة وبما يعود بمزيد من النفع على الأهالي ويوفر تجمعات سكنية لائقة تتوافر بها كافة الخدمات والبنية التحتية وحياة كريمة لهم .

كما تم مناقشة دراسة تطوير مناطق السلام ووفلة وأبوالليف بمدينة سيوة بما يخدم النشاط السياحى بالواحة مع مراعاة المخطط العام لتطوير سيوة والحفاظ على التراث البيئى بها بالتنسيق مع وزارة السياحة .

وفى نهاية اللقاء وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للمهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات على التعاون والجهود المثمرة للصندوق في الارتقاء الحضارى بمدن المحافظة وتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطنين بها، والعمل على إعلان محافظة مطروح محافظة خالية من العشائيات بنهاية العام القادم 2021.

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