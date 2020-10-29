شكرا لقرائتكم خبر عن القباج: ضم قاعدة بيانات كاملة للمستفيدين بخدمات التضامن ضمن التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت د نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تعاون الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى والجميعات لتحقيق خدمات متكاملة للفئات الاكثر احتياجا التي تستفيد بخدمات الوزارة مجتمعيا وصحيا.

وكشفت الوزيرة عن امداد الوزارة وزارة الصحة والقائمين على منظومة التأمين الصحى بكافة البيانات المحدثة لجميع المستفيدين من برامج الوزارة بما في ذلك تكافل وكرامة والاسر الاكثر احتياجا وغيرها لدمجهم في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وشددت الوزيرة على اهمية المشاركة المجتمعية في خدمة الوطن والمواطن كما يؤكد الرئيس السيسي على ذلك دائما وقالت ان الدولة «حملها ثقيل» وتحتاج مزيدا من الدعم المجتمعى.

وأشادت الوزيرة بدور الجمعية الشرعية في توفير الخدمات الصحية في مجال علاج السرطان والاطفال المبسطرين والغسيل الكلوى وتدريب التمريض بالاضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة والتعليم العالى والازهر الشريف في هذا المجال وشددت الوزيرة على امتداد مظلة خدمات الوزراة في كل القرى والمدن والمراكز والمناطق النائية في مصر.

واعلنت الوزير عن اطلاق مبادرة لرعاية 100ألف يتيم أبوى والدته مريضة وان البداية في الاسماعيلية بعدد 20ألف يتيم بالاضافة إلى اطلاق مبادرة شتاء آمن لتوفير نصف مليون بطانية والبداية بالاسماعيلية بتوفير 20 ألف بطانية.

وتضمنت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى للاسماعيلية توقيع عقد الاسناد مع مؤسسة حكيم لاقامة اكبر مستشفى خيرى في الاسماعيلية وافتتاح المركز الطبى الكائن بالقنطرة غرب التابع للجمعية الشرعية «بالفيديوكونفرانس» وتفقد دار الرحمة للبنات ومعرض المشغولات اليدوية، وإطلاق مبادرة مبادرة «أنا واليتيم» لعدد 20 ألف أسرة بواقع 2000 ألفين جنيها لكل أسرة.

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