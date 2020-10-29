شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول مع المهندسين لإنشاء 28 مركز تدريب للسيارات الكهربائية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت نقابة المهندسين المصريين بروتوكول مع أحد شركات السيارات الكهربية وذلك بغرض إنشاء 28 مركز تدريب للسيارات الكهربية، وذلك لأعمال الشحن والتفريغ وكل ما يخص السيارات الكهربية في مصر

من جانبه، قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، أن هذا الحدث هام وغير مسبوق، حيث يدفع المهندسين لخوض غمار ما انتهى إليه العالم الآن من بحث عن بيئه نظيفه في ظل سباق ذو طعم جيد في عالم تكسوه الخضره والنظافة.

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وأكد عسكر في تصريحات له، أن مصر سوف تحتل مرتبة عالمية قريبا بعد كل هذه الأحداث المتلاحقه إيجابا.

ولفت إلى أن البروتوكول تم توقيعه في مقر نقابة المهندسين بالقاهره، لافتا أن الشركه تنوى انشاء ما يقرب من 400 محطة خدمه سريعه وصيانه على طول من الاسكندريه إلى اسوان، وذلك تماشيا مع مبادرات رئيس الجمهوريه في ظل عالم يزخر بالتحديات والتقلبات الغير معتاده في مثل هذه ايام من الصعوبه التي تستوجب على الشعوب ان تعمل في مجالات البحث والتطوير.

ونوه إلى الطفره الغير مسبوقه على مستوى العالم في صناعة السيارات الكهربيه والتي تستلزم أن تقوم الدولة المصريه بالعمل في هذا المعترك بشكل يدفع الدول لللارتقاء بمثل هذه الصناعة التي تمثل قاطرة التنميه للشعوب وبصفه خاصة الشعب المصرى ما يستلزم معه العمل على أن تصبح مصر منارة للسيارات الكهربيه وكى تكون مصر اول دوله افريقيه تعمل في صناعة السيارات الكهربيه.