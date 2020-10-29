شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يطالب المواطنين بتقنين المباني بعد مد الوزراء التصالح لنوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر مد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الاوضاع حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة ومد فترة التصالح للمرة الثانية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعرالمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، بجانب تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة.

مؤكدًا علي أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح