شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة الجمعة.. وأمطار خفيفة على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الجمعة انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – سيدي براني )، وشبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد وأقصى غرب جنوب الصعيد، وعلى خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

ويشير الخبراء إلى أن شمال وغرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29- 19»، الإسكندرية «27 – 19»، قنا «35- 21»، الأقصر «36– 22»، أسوان «37 – 22» .

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