شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات بقرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، تابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة بقرى المركز. وقالت ماضي، لـ«المصري اليوم»، إنه تم إستكمال أعمال رفع مخلفات الأمطار بالقرى والتوابع وتسوية وتهميد الشوارع وحملات نظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل القرى، بالاضافة إلى استمرار العمل على فض أي تجمعات والمرور على كافة المصالح الخدمية بالقرى ومحطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحى وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب بالقرى ومتابعة اعمال تطوير مزلقان السكة الحديد بقرية محلة مالك ومازال العمل مستمرا بالمنظومة على مدار اليوم. اعمال النظافه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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