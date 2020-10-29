شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض المنوفية» تحتفل بختام الأسبوع البيئي الثقافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت كلية التمريض جامعة المنوفية بختام الأسبوع البيئي الثقافي، الذي عقد تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.
وخلال الاحتفال، وجهت عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في فعاليات الأسبوع، وأشادت بفعاليات الأسبوع، ووجهت الشكر لطلاب الكلية وأسرة خدمة المجتمع على قيامهم بالأعمال الخيرية لخدمة المجتمع ومنها الصيدلية الخيرية إلى جانب ترابيزة الخير وقيامهم بقياس ضغط الدم وعمل تثقيف صحي للمترددين على المجمع الطبي.
كما وجهت الدكتورة آمال شحاتة الشكر لعميد الكلية على دعمها المستمر للجميع لإنجاح الأسبوع، وأشادت بتفاعل الطلاب ومشاركتهم الفعالة في برنامج الأسبوع وقيامهم أول ايام الأسبوع لتجميل الكلية وحضورهم لكل فعاليات الأسبوع وندواته، ووجهت الشكر لأعضاء لجنة شؤون خدمة المجتمع.
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