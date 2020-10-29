شكرا لقرائتكم خبر عن بالحلوى والزينة.. المغربي تحتفل بالمولد النبوي مع طلاب المدرسة الفكرية بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، الحلوى على طلاب المدرسة الفكرية خلال الحفل الذي نظمته الوحدة المحلية لمدينة سفاجا احتفالا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لترسم على وجوه الطلاب الابتسامة والبهجة .

قالت «رئيس المدينة» أن فكرة إقامة الحفل في المدرسة الفكرية لإدخال الفرح والسرور في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم على أكثر فئة تستحق الاهتمام بها خاصة في مثل هذه الذكري العطرة.

حضر الاحتفال كلا من مدير التربية والتعليم، ومدير التضامن الاجتماعي، ومدير الأوقاف، ونقيب المعلمين بسفاجا، ورئيس مجلس أمناء سفاجا، ومدير المدرسة الفكرية وهيئة التدريس، وعدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية منها إدارة العلاقات العامة ووحدة حماية الطفل بالمدينة وإدارة حقوق الإنسان.

وأشارت «رئيس المدينة» إلى أنّ ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة كبيرة لتذكير أنفسنا والطلاب بأخلاق النبي الكريمة والالتزام بها وتطبيقها في حياتنا اليومية، وتوعيتهم بأهداف الإسلام النبيلة، في بث روح المحبة والتسامح والاجتهاد وحب الأوطان، بين أفراد المجتمع.