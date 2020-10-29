شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بإستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين لتلقى طلبات أصحاب التصالح في مخالفات البناء مع إنتظام العمل بهذه المراكز والمنافذ على مدار أيام الأسبوع بما فيهم أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، موضحاً بأن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت حتى الآن لحوالي 11 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 43 مليون جنيه بعد قيام المحافظة بتخفيض أسعار التصالح على مرحلتين إحداهما بنسبة تخفيض تراوحت ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30 % للمدن، بجانب تحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهاً.

وشدد اللواء أشرف عطية على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح لإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر بعيداً عن أي تعقيدات روتينية بما يساهم في تحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم، مطالباً بأهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد لمنع إنتشار فيروس كورونا .