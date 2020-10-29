شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات متبادلة بـ«الضعف».. سبعينيان يتنافسان لإثبات «الفحولة» بالبيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص المرشحان للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن على إثبات «فحولتهما» في عدة مواقف ومناسبات، مما قد يجعلنا نتسائل عن تأثير السن المتقدم على «زعيم» الولايات المتحدة .

قال ترامب لأنصاره في أحد المؤتمرات الانخابية بأريزونا :«استيقظت وشعرت أنني بحالة جيدة، ضاربا بيده جانب المنصة بينما وصف تجرتبه في المستشفى مع فيروس كورونا قائلا: «أخروجوني منها، أنا أشعر أني مفعم بالصحة وأني سوبر مان الرجل الخارق».

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم إن ترامب البالغ من العمر 74 عاما، والذي يعتبر بدينا من الناحية الطبية، شغوفا بإثبات فحولته، فهو يقاتل في انتخابات ضد رجل أكبر منه سنه، وهو جو بايدين الذي يكمل 78 عاما بحلول الشهر المقبل، لافتة إلى أنه إذا فاز بايدين بالانتخابات، فإنه سوف يحجب سجل ترامب بوصفه الرئيس «الأكبر سنا»

ونبه التقرير إلى أن الإحصاءات على نقيض التوقعات في مجتمع يعتبر في أغلب الأوقات مهووسا بالشباب، في حين أن تعطش الناخبين للتغيير لم يمنع إجراء هذه الانتخابات التي يخوض فيها المنافسة مرشحان سبعينيان ينتميان إلى الأمريكان البيض .

واستدرك بأنها أشعلت الجدال حول ما إذا كان تأثير الشيخوخة عقليا وبدنيا من شأنه أن يعوق عملية اتخاذ القرار عند شخص لديه «شفرات السلاح النووي»

ونقل التقرير عن الرئيس الأسبق جيمي كارتر، البالغ من العمر 96 عاما للجمهور في اطلانطا العام الماضي، :«أتمنى أن يكون هناك حدا للسن، لو كنت في الثمانين من عمري فقط أو أصغر 15 عاما، لا أعتقد أننى كنت سأضطلع بواجبات كنت أؤديها عندما كنت رئيسا، فيجب أن تكون قادرا على التحول من موضوع إلى آخر وأن تركز على كل واحد منهما بشكل كاف، ثم تضمهما معا بأسلوب شامل»

وأشار إلى أن كارتر كان يبلغ من العمر 56 عاما عندما هزمه رونالد ريجان، والذي كان في التاسعة والستين في عام 1980، واعتبر الأكبر سنا من بين من تولوا منصب الرئاسة، وكان يواجه ريجان سخرية بسبب عثرات في الذاكرة وتنقاضات ذاتية، وكشف التشخيص الطبي بعد خمس سنوات من تركه للمنصب أنه مصاب بمرض ألزهايمر .

ولفت التقرير إلى أن حملة بايدين الانتخابية، من منطلق وعيها بهذه المخاوف، أصدرت تقريرا طبيا شهر ديسمبر الماضي، يؤكد أن بايدن يتمتع بصحة جيده وأنه قوي وذكر يبلغ من العمر 77 عاما، ومؤهل لأن ينفذ واجبات الرئاسة بنجاح «في حين أكدت نتائج الفحص البدني الأخير الذي أعلنه البيت الأبيض في يونيو الماضي أن ترامب يظل موفور الصحة».

غير أن ترامب أراد، حسب الجارديان، أن يستخدم هذه القضية كسلاح، فمع اقتراب الانتخابات، أخذ يردد مزاعم لا أساس لها، بأن من يصفه بـ«جو النعسان» يعني من «تدهور إدراكي» وشيخوخة أو حتى فقدان الذاكرة، حيث قال لشبكة فوكس نيوز إنه، أي بايدن «رحل عقليا»، كما بث على تويتر صورة ساخرة تصور بايدن المرشح الديمقراطي على كرسي متحرك وقد جلس بين كبار السن في إحدى دور المسنين .

لكن بايدن، رد بالمثل، في حوار مع برنامج 60 دقيقة على قناة «سي بي إس» الأحد الماضي قائلا ألم يكن هذا الشخص الذي ظن أن هجوم 11 سبتمبر كان هجوم 7 نوفمير، ثم يتحدث عن فقدان الذاكرة؟ كل ما أستطيع قوله أن الشعب الأمريكي يشاهدني ويرى ما فعلت وما سأفعل، «أنظروا إلى، وقارنوا بين قوتنا البدينة والذهنية وأنا سعيد بهذه المقارنة»

Advertisements

وقال التقرير إن نقاد ترامب اشاروا إلى أن تكتيكاته الساذجة قد تعتبر مهينة من جانب الناخبين المسنين ومن ثم تأتي بتنقيض ما يرمي إليه .

وأضاف أن سن ترامب خضع لمزيد من الفحص الدقيق في أول الشهر الجاري، عندما اصيب بفيروس كورونا، والذي يؤثر على كبار السن بشدة، ولكنه تعافى بسرعة .

وتابع بأن بايدين، الذي صار غير مألوف من الناحية التاريخية، حيث كانت أعمار آخر خمسة رؤساء ديمقراطيين عندما تولوا المنصب، تبدأ من الثالثة والأربعين وهو عمر جون كينيدي، وليندون جونسون (55) عاما وكارتر(52 ) وبيل كلنتون (46) وباراك أوباما (47)، أما بالنسبة لترامب فهو نمط مألوف بالنسبة للرؤوساء الجمهوريين .

ونقل التقرير عن أستاذ العلوم ا لسياسية بجامعة براون، وندي شيلر، قوله إن ترامب هو بجميع المقاييس أكبر مرشح من الحزب الجمهوري، بينما كان ريجان (69) وجون ماكين (71) وميت رومني (65)، في حين أن المرشحين الديمقراطيين كانوا يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا بالعودة إلى كينيدي في 1960، ونجحوا في الفوز بمنصب الرئاسة بعد عام 1964مع مرشحين دون الخامسة والخمسين .

وأكد التقرير أن ترامب وايدن هما رجلا سياسة مسنان بالمعايير الأمريكية، ولكن ليس بالمعايير العالمية، فرئيس وزراء بريطانيا الأسبق وسنتون تشيرشيل بلغ من العمر( 76 )عاما عندما أعيد انتخابه ثانية للمنصب في 1951، وتعتبر الملكة البريطانية أكبر رئيس دولة في العالم وعمرها( 94) عاما، ويأتي بعدها رأول كاسترو رئيس كوبا( 89) عاما وكولفيل يونج رئيس بيليز( 87 )، ورئيس الكاميرون باول بيا( 87 ) والرئيس اللبناني ميشيل عون (85).