أساتذة وطلاب طب بيطري المنوفية يزرعون الأشجار بحديقة الكلية لتجميلها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم طلاب وأساتذة كلية الطب البيطري جامعة المنوفية حملة تشجير من أجل بيئة صحية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة حيث قاموا بتنظيم مجموعات تقوم تقطيب اشجار الكلية وزرع أشجار جديدة بهدف تجميل البيئة الداخلية للكلية والخارجية وخلق مناخ صحي للعمل والتعلم لطلبة وطالبات الكلية وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي للكلية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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