شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيوزيلندا بمصر يتناول حلوى المولد النبوى: أتمنوا أن تستمعوا بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، متابعيه عبر تويتر، بذكرى المولد النبوى الشريف، واحتفل بتناول حلويات المولد، قائلا :"أتمنى أن تستمتعوا اليوم بحلاوة المولد اللذيذة كما أستمتع بها الآن".

وقال لويس في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولود النبوى الشريف أتمنى أن تستمتعوا اليوم بحلاوة المولد اللذيذة كما أستمتع بها الآن".



جريج لويس

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يحتفل العالم الإسلامى فى مختلف دول العالم، اليوم، بالمولد النبوى الشريف، وقد تختلف مظاهر الاحتفال من بلد لأخرى، لكن تبقى السمات القديمة كما هي، مثل الحلوى وعرائس المولد، لكن السؤال هنا من أول من احتفل بالمولد النبوى الشريف ومن أين جاءت العرائس؟ وكيف كانت مظاهر الاحتفال في العصور المختلفة؟.

يقول الباحث شريف فوزى، المنسق العام لشارع المعز بوزارة الآثار، بدأت مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف من عهد أول الخلفاء الفاطميين بمصر وهو المعز، فتم عمل الحلوى من العرائس فى العصر الفاطمى، لدرجة أن الخليفة الحاكم ألغى أى مظاهر للاحتفالات ماعدا المولد فكان الناس ينتظرون المولد لعمل أفراحهم فيه ويعتقد أنه من هنا انتشرت عروسة المولد تيمنا بالزواج السعيد.

وأوضح الباحث شريف فوزى أن المولد النبوى الشريف فى مصر فى عصورها الوسطى والحديثة ذكر وقراءة قرآن وحلوى واحتفالات ومهرجان الدوسه الشهير، حيث يذكر المقريزى مؤرخ العصر المملوكى الشهير عن ملوك الكرنفالات والمهرجانات وأقصد هنا الفاطميين فى مصر أنه من مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوى الشهير حيث يقول : "كان العامة يعدون الأطعمة الفاخرة فى منازلهم ويشترون الحلوى لأطفالهم من الأسواق فلا يبقى جليل ولا فقير حتى يبتاع منها لأهله وتمتلئ أسواق البلدين مصر أى الفسطاط والقاهرة وأريافها من هذا الصنف.

وأوضح شريف فوزى، من أشكال الحلوى والتى عرفت حتى وقت قريب جدًا الخيول والعرائس أى عروسة المولد، والتى لم تعد من الحلوى الآن، حيث تأخذ أشكال حيوانات أخرى كالقطط والأسود، والتي كانت من الفاطميين أيضًا، ومازالت حلوى المولد حتى الآن من مظاهر الاحتفال به، كما كان يقوم علية القوم فى هذا اليوم بالتصدق من المال حتى أن سناء الملك بن ميسر كاتب الإنشاء فى عهد الخليفة الفاطمى الأمر كان يتصدق على الفقراء بـ ٤٠٠ رطل حلاوة وألف رطل خبز، ونلاحظ هنا كميه الحلاوة المتبرع بها نظرَا لأن من مظاهر الاحتفال بالمولد كان عمل الحلويات ، كما كانت مائدة الشعب لا تخلو من اصناف الحلويات طوال العام ومنها هذا اليوم مثل "الزلابية" والتى نعرفها بلقمة القاضى حاليا، بالإضافة إلى "النيدة" وهى محببه جدا لدى الشعب فى تلك الفترة وهى حلاوة تصنع من القمح وتشبه البالوظة.