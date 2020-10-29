شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المركز الطبى بالقنطرة غرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، المركز الطبى بالقنطرة غرب التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويضم المركز الطبي وحدة غسيل كلوى كبري تضم 25 وحدة، تقدم خدمة على أرقى مستوى، كما انها تلتزم بجميع ضوابط الجودة، ووحدة حضانة الاطفال المبتسرين بالولادة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمركز المركز الطبي بالقنطرة غرب، موجهة التحية للجمعية الشرعية على مجهوداتها، حيث أن لها الكثير من الإنجازات وعطائها لم يتوقف خاصة في مجال الصحة لافته إلى أن الجمعية الشرعية تقدم الكثير من الخدمات في مراكز التأهيل والإعاقة، مشددة علي أن المجتمع المدني بعد شريكا أصيلا مع وزارة التضامن الاجتماعي وينفذ المشروعات والبرامج علي الأرض.

ووجهت وزيرة التضامن التحية والتقدير لمرضي المركز الطبي، متمنية لهم تمام الشفاء، كما قدمت لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر بذكري انتصار حرب أكتوبر 1973 العظيم.