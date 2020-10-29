مصر للطيران تسير اليوم وغدا 104 رحلة لعدة جهات لنقل 11400 راكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى غدا الجمعة 59 رحلة جوية إلى كل من جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، كازبلانكا، أبوظبي، دبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، أثينا، جوبا، برلين، فرانكفورت، بوادبيست، جدة، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، اربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6300 راكب.
وجدير بالذكر أن مصرللطيران تسير اليوم الخميس 54 رحلة إلى كل من تورونتو، الرياض، بيروت، أكرا، جدة، نادجامينا، لاجوس، أبوجا، ابوظبي، دبي، الدمام، أمستردام، نيويورك، لندن، باريس، اسطنبول، أثينا، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، بغداد، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، المدينة المنورة، الخرطوم، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ،الغردقة، أسوان، مرسى علم، و3 رحلات شحن جوي، تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 5100 راكب.
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