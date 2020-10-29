شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة بالمنوفية عن فوائد التحول من الرى بالغمر للنظام الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى ندوة تثقيفيه بمركز الشهداء محافظة المتوفية بعنوان "نقطة مياه تساوى حياه" عن التحول من الرى بالغمر للرى الحديث (الفائدة والعائد والأهمية) والتسهيلات التى تتم لدعم الفلاح وعرض التجارب السابقة.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، والتعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائى والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتوعية وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التى تواجه الشأن المائى بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

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وتعمل وزارة الرى على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

ونجحت وزارة الرى فى تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمه بالوادى والدلتا والتي تسهم فى زيادة الانتاجيه المحصوليه للفدان، والكفاءه الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفه بالقيمة المضافة لوحده المياه،والحفاظ على صحة الفلاح و المواطن المستهلك للانتاج الزراعى سواء فى الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.