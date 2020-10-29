شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج تستعرض أنشطة وزارة التضامن مع محافظ الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارتها لمحافظة الاسماعيلية بلقاء اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية فى ديوان عام المحافظة.
وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بزيارة محافظة الاسماعيلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة فى عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من البرامج التى يمكن تنفيذها فى المحافظة الفترة المقبلة.
واستعرضت وزيرة التضامن خلال لقائها مع المحافظ البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، منها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل، والأنشطة والخدمات التى تقدم لذوى الاحتياجات الخاصة.
وتشهد زيارة وزيرة التضامن للاسماعيلية افتتاح المركز الطبى التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة غرب ، ووضع حجر الأساس للمركز الطبى لمؤسسة حكيم بالشيخ زايد فى محافظة الاسماعيلية وإطلاق مبادرة "شتاء دافيء" ومبادرة "انا واليتيم" ، كما تزور دار الرحمة للبنات.
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