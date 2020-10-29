سامح شكرى يبحث مع مستشار الرئيس الروسى القضايا الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ اليوم الخميس، بموسكو مع نيكولاي باتروشيف‬⁩ سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس "فلاديمير بوتين" للأمن القومي عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن. أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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