شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر سبتمبر، لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليارجنيه، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.

”الخليج 365”، ينشر تقريرا معلوماتيا عن جدول صرف معاشات نوفمبر فى نقاط محددة كما يلى:-

من كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يومى الأحد والاثنين "1 و2” نوفمبر.

من كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربعاء " 3 ، 4 نوفمبر".

من كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد اعتبارا من الخميس 5 نوفمبر.

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تواجد مندوبى البنوك المصرية داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة.

يتم تنشيط كارت والصرف من خلاله اعتبارا من الشهر التالى.

تتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية.