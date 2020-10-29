الأحد.. وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في الثامنة مساء الأحد الأول من نوفمبر على مسرح النافورة وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.

وقالت عبدالدايم، في بيان، الخميس، إن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت الوزيرة، إلى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

وأضافت: مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية في سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية في الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.

تبدأ مراسم الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان ووزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة مني عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري الذي يقام معرضاً لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

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يعقب ذلك الحفل الفني لمجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمي بكر، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

وفي نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة كل من أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيري.

ويقام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر ويضم فاصلين يحيي الثاني النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الأول فيحييه كل من أجفان، رحاب عمر، محمد حسن ووليد حيدر.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطرب ومطربة.

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