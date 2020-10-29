مسئولو الإسكان يتفقدون الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، يرافقها المهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعي المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

وأشادت "عبدالحميد"، بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة، حيث يتم تنفيذ 1124 عمارة، مطالبة بسرعة تنفيذ الشركات العاملة بالمشروع، كما طالبت بسرعة الانتهاء من أعمال (المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

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واستهل مسئولو الوزارة الجولة، بتفقد مواقع الإسكان الاجتماعي "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بإجمالي 29496 وحدة (1124 عمارة) بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه وبنسبة إنجاز 54.5%.

كما تم تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي، المرحلة الثالثة بإجمالي 8484 وحدة سكنية (351 عمارة) بالامتداد الشرقي للمدينة، وتبلغ نسبة تنفيذ الوحدات 87%.

وانتقل مسئولو الوزارة لتفقد موقع 842 عمارة بعدد 20208 وحدات سكنية بالحي السابع، و205 عمارات بإجمالي 4920 وحدة سكنية بالحي الخامس، وموقع 222 عمارة لعدد 5328 وحدة سكنية بمركز المدينة، بإجمالي 30456 وحدة سكنية (1269 عمارة) بالمرحلة الثانية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 94%.