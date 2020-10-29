وزير النقل يؤكد على الأهمية الكبيرة للطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الأهمية الكبيرة للطريق الدائري حيث يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، ويربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، اليوم الخميس، للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وذلك لمتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق بطول 106 كم.

وقدم الوزير للعاملين والمهندسين التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في خطابه أمس خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى أن "الإسلام قام على البناء، ومن يحب سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه أن يتخلق بخلقه ويتقن عمله".

كما شدد وزير النقل، على أن أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فوراً بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى.

ووجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية بما يساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

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بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تابع أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات بكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالاً وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي، وتطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

كما تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي.

وتابع الوزير معدلات التنفيذ بهذا القطاع حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ويتم إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه؛ ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

والتقى وزير النقل خلال جولته بالعاملين والمهندسين القائمين على أعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من كافة الجهات المعنية وتشمل وزارات النقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات، ومحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

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