هيكل: مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة من أهم جسور التواصل في القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على أن مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة يعد واحداً من أهم جسور التواصل والتفاهم بين الصحفيين والإعلاميين لنشر المعرفة وتبادل الثقافات بين مختلف البلدان الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس في ختام الدورة التدريبية الأولى "أونلاين" للإعلاميين الأفارقة المتحدثين بالإنجليزية، والتي نظمها المركز التابع لوزارة الدولة للإعلام.

وتوجه هيكل للإعلاميين الأفارقة للمشاركين في الدورة قائلاً: "ضيوفنا الأعزاء في المؤسسات الإعلامية الأفريقية، أرحب بكم جميعا وآمل أن تكونوا قد حصلتم على معلومات مثمرة خلال دورة التدريب التي عُقدت".

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وأضاف هيكل: "تُعد هذه المرة الأولى التي تُعقد فيها المحاضرات أونلاين منذ عام 1977، فعلى مدار الـ 43 عاماً الماضية نجحت مصر في تدريب ما يقرب من 5 آلاف متدرب من 55 دولة أفريقية".

وأعرب عن أمله في انتهاء جائحة كورونا "كوفيد ١٩" في أسرع وقت "حتى نسعد بلقاء الأصدقاء من المؤسسات الإعلامية في كافة الدول الأفريقية".

وقال وزير الدولة للإعلام، في ختام كلمته: "أرحب بكم جميعاً من جديد، وأتمنى أن تعتبروا مصر بلدكم الثاني، ورؤيتكم جميعاً بعد انتهاء جائحة كورونا.. وإذا كان هناك أي نقاط سلبية تعرضتم لها في الدورة التدريبية يرجى إعلامنا بها".