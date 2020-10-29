ضباط شرطة يزورون بعض المدارس ويوزعون أدوات على الطلاب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعدت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان زيارات لبعض المدارس بمراحلها المختلفة لتهنئة الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم في البحر الأحمر.

وقامت أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديرية أمن البحر الأحمر بالمرور على مدارس الفتيات خلال فترات دخولهن وخروجهن من المدارس للتأكيد من عدم تعرضهن لأية مضايقات.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلاب وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك إيماناً من الوزارة بأن تنمية الوعي لدى النشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.