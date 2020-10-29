استغلوا تواجد ضحاياهم خارج البلاد.. تفاصيل سقوط عصابة الأراضي والفيلات بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام للاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين بالخارج.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيل عصابي يمارس نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير وذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلاً عصابياً ضم شخصين (بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضي وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة).

إذ اتفق المذكوران فيما بينهما على تكوين تشكيلاً عصابياً في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها في الاستيلاء على الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين.

ويستغل المتهم الأول كونه يعمل وسيطاً في مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضي الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكتيها ومن ثم بيعها للمتهم الثاني والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرتي أمن

(القاهرة – الجيزة) وما توافر من معلومات بقيام المتهمان باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وأمكن ضبطهما بدائرتي أقسام شرطة (الساحل – الطالبية) وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر على 40 توكيل عام وخاص خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقاري المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويراً كلياً).

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عدد 38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويراً كلياً)، 30 طلب شهر عقاري خالي البيانات منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقاري مختلفة والمستخدمة في الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويراً كلياً) و20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يتم استخدامها في إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويراً كلياً) و 25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويراً كلياً) .

كما عثر على 3 نماذج منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية والتي تستخدم في طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير)، 4 محاضر تسليم أراضي وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويراً كلياً)، تقارير طبية خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض المستشفيات الجامعية ممهورة جميعاً بخاتم مقلد منسوب لذات الجهة (مزورة تزويراً كلياً)، 2 شيك بنكي منسوب صدورهما لأحد البنوك العاملة بالبلاد (مزوران تزويراً كلياً)، 2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومي باسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة).

الأدوات المستخدم في عمليات التزوير (أقلام – حبارة – ممحاة – أمواس – عدسة لاصقة – مسطرة حديدية – مقص – سخان كهربائي– صمغ – مسدس شمع).

مبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، 2 هاتف محمول، جهاز حاسب ألي بمشتملاته .

وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمان تبين أنها تحوى برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب)، ملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التي تم اصطناعها والتلاعب بها عن طريق استخدام برنامج تعديل الصور والبيانات ( الفوتوشوب ) ، رسومات هندسية لقطع أراضي بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة.

بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي، وأنهما وراء ارتكاب وقائع احتيالية تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بموجب مستندات مزورة، وبياناتها (قطعتي أرض أحدهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنان مقيمان خارج البلاد).

وأمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر بشرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمان بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقاري، وتحصلا منه على مبلغ مالي كمقدم حجز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وباشرت النيابة التحقيق.