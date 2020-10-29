محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية عقب تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيامه بممارسة أعمال البلطجة. رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن صورًا لأحد الأشخاص وبحوزته سلاح أبيض واستغاثة بعض الأهالي بشارع السوق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من المذكور لقيامه بممارسة أعمال البلطجة. وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد: "عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه- سبق اتهامه في 8 قضايا"، بلطجة، ضرب، سلاح ناري، مخدرات. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين كبير الحجم" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد استغاثة على فيس بوك.. ضبط عنصر إجرامي يمارس البلطجة على أهالٍ في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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